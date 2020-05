Trigoria riapre, oggi via alle visite mediche

La Roma è pronta a ripartire, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La circolare del Governo che ha esteso a livello nazionale il via libera agli allenamenti, concesso sabato dalle Regioni Lazio ed Emilia Romagna, permetterà ai giallorossi di tornare a Trigoria.

L’appuntamento è fissato per giovedì mattina ma già in giornata inizieranno le visite mediche (scaglionate) che saranno molto accurate e ultimate entro mercoledì. Va considerato, infatti, che i calciatori nonostante abbiano portato avanti un piano di lavoro a casa, sono fermi ormai da 60 giorni. Verranno dunque svolti test cardiologici e fisici per garantire la ripresa senza intoppi. Il centro sportivo Fulvio Bernardini accoglierà Dzeko e compagni dopo esser stato sanificato per intero. Al suo interno sono sei i campi presenti tra prima squadra e settore giovanile ma soltanto tre saranno a disposizione. Tre spogliatoi, 36 camere a disposizione con bagno privato per evitare di entrare in contatto (di cui 13, riservate normalmente alle giovanili), due ristoranti (quello più grande, al piano terra, è già modulato tramite divisori per separare giocatori, dirigenti e dipendenti), un centro termale e un’area relax (con tanto di zonaplay-station,biliardo, ping pong). Insomma, tutto quello che serve per poter affrontare in pieno distanziamento sociale la ripresa.

La scorsa settimana sono stati ultimati i tamponi (ai quali sono state sottoposte anche le rispettive famiglie)ma i controlli saranno comunque quotidiani prima del ritorno a casa. Rispetto al passato, niente più pranzo di gruppo e anche lo spogliatoio perderà la sua sacralità pre e post seduta. I giocatori si spoglieranno e si faranno le docce singolarmente nelle loro camere. Per quanto riguarda gli allenamenti, gli atleti saranno suddivisi sui tre campi a disposizione (tra mattina e pomeriggio), distanziati tra di loro di almeno una decina di metri.