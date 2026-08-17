Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi

Wesley ha ancora qualche problemino alla caviglia e dopodomani, alla ripresa, si capirà se è ancor a rischio per la prima di campionato. Pisilli, come lui, verrà verificato nella medesima giornata. C'è fiducia per entrambi in vista della Fiorentina, lunedì prossimo. Per il resto, difficilmente vedremo nuovi arrivi nell'11 dell'esordio. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Molina dovrebbe partire dall'inizio contro la Viola, Koné va valutato. A sinistra Soulé, con Dybala a destra, mentre Pellegrini non è ancora convocabile. Saranno 60 mila i presenti all'Olimpico.