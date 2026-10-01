Il francese è illeso e non ha riportato ferite gravi
VIDEO - Gourna-Douath è arrivato a Roma: le prime immagini da giocatore giallorosso
Attimi di paura per l'ex Roma Gourna-Douath. Secondo quanto riportato dal Teleghraph, il giocatore è stato coinvolto in un incidente stradale vicino al centro sportivo dell'Hull City e la sua auto si è ribaltata. Il francese è illeso e non ha riportato ferite gravi, la stessa cosa era successa il mese scorso al compagno di squadra Sorba Thomas. Gourna-Douath ha vestito la maglia giallorossa da gennaio 2025 a giugno. Il club poi ha deciso di non riscattarlo e ha salutato la Capitale dopo appena sei mesi. Ora gioca in Premier League con l'ex Roma Robinio Vaz.
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