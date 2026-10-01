Il francese è illeso e non ha riportato ferite gravi

Redazione
Screenshot 2025-02-04 112212

VIDEO - Gourna-Douath è arrivato a Roma: le prime immagini da giocatore giallorosso

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Attimi di paura per l'ex Roma Gourna-Douath. Secondo quanto riportato dal Teleghraph, il giocatore è stato coinvolto in un incidente stradale vicino al centro sportivo dell'Hull City e la sua auto si è ribaltata. Il francese è illeso e non ha riportato ferite gravi, la stessa cosa era successa il mese scorso al compagno di squadra Sorba Thomas. Gourna-Douath ha vestito la maglia giallorossa da gennaio 2025 a giugno. Il club poi ha deciso di non riscattarlo e ha salutato la Capitale dopo appena sei mesi. Ora gioca in Premier League con l'ex Roma Robinio Vaz.

Gourna-Douath FC Internazionale v AS Roma - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti