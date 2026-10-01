Attimi di paura per l'ex Roma Gourna-Douath. Secondo quanto riportato dal Teleghraph, il giocatore è stato coinvolto in un incidente stradale vicino al centro sportivo dell'Hull City e la sua auto si è ribaltata. Il francese è illeso e non ha riportato ferite gravi, la stessa cosa era successa il mese scorso al compagno di squadra Sorba Thomas. Gourna-Douath ha vestito la maglia giallorossa da gennaio 2025 a giugno. Il club poi ha deciso di non riscattarlo e ha salutato la Capitale dopo appena sei mesi. Ora gioca in Premier League con l'ex Roma Robinio Vaz.

A second Hull City player has been involved in a crash outside the club’s training ground.



Last month Sorba Thomas flipped his car but emerged unscathed despite the vehicle sustaining significant damage.



Now Lucas Gourna-Douath has flipped their car outside the club’s base in… pic.twitter.com/ObGCtxKfwK — Telegraph Football (@TeleFootball) October 1, 2026