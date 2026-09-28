Francesco Totti con una lunga lettera su Il Messaggero ha ripercorso i suoi 50 anni: "Mi giro e vedo la mia avventura da ragazzino prima e uomo poi nella Roma e mi ritengo soddisfatto. Ho coronato un sogno, il mio sogno, quello di un romano che è riuscito a giocare soltanto nella squadra della sua città, vestendo i gradi di capitano. Siamo in pochi a potersi vantare di una cosa del genere. Per questo motivo un paio di anni fa ho detto di no al ritorno in campo". Totti ha poi aggiunto: "Ieri quando ho spento le candeline dei 50, mi sono detto: Ma che davvero? Se devo dirvi la verità non me li sento. Sarà perché continuo a mantenermi in forma con il padel e con qualche partita a calciotto. Di testa, poi, io ne ho sempre la metà, 25".