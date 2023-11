Totti: “Mi vedo direttore tecnico”

Totti chiama la Roma, ma Dan Friedkin non risponde. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, l'ex numero 10 lancia l'ennesimo segnale per dire che vorrebbe rientrare a Trigoria dalla porta principale. Francesco è certo di porte offrire al club un aiuto che nessun altro dirigente è in grado di dare: "Mi piacerebbe avere un ruolo accanto alla squadra, il direttore tecnico. Siamo uomini di campo, se non lo facciamo noi...". Totti saprebbe schermare la società dalle critiche e difenderla quando ce n'è bisogno. Ruolo, per adesso, affidato esclusivamente a Mourinho: "Lo sento spesso. Parliamo della squadra e dell'ambiente. Quello di Roma è particolare, si passa dalle stelle alle stalle in un attimo". Chissà cosa ne pensa Tiago Pinto, con il contratto in scadenza a giugno 2024 e non ancora rinnovato.