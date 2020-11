Totti, maledizione Covid. Anche Ilary è positiva

Sta meglio ed è quello che conta. Anche Francesco Totti ha però incrociato il Covid-19. Positivi lui e Ilary. Lo sanno da martedì scorso, dopo aver fatto il tampone, passaggio scontato appena si sono manifestati i primi sintomi lunedì 26 ottobre, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Febbre e debolezza. Mal di testa e tosse. Situazione, dunque, sotto controllo. Asintomatica lei, non lui. Che ha chiesto, nel rispetto della privacy, di non divulgare la notizia che è finita in rete ieri in tarda mattinata, prendendo in contropiede l’ex capitano della Roma. L’avrebbe data lui una volta tornato negativo con la moglie.

Il contagio, insomma, risulta già datato. E curiosamente è arrivato a casa Totti dopo la mattinata passata in centro domenica 25 ottobre. Francesco e Ilary, prima delle 10, sono entrati nella chiesa di piazza in Lucina, tra le più antiche della Capitale (440 dopo Cristo): la basilica del rione Colonna, costruita tra via del Corso e via di Campo Marzio, è a meno cento metri da Palazzo Montecitorio. Con loro anche Christian, Chanel e la piccola Isabel, portata sulle spalle dal papà o spinta sul passeggino dalla mamma. Ad accompagnarli anche un paio di amici. Giornata di sole e di svago, quindi, per la famiglia al completo prima di tornare a casa. Dove, il giorno dopo, la coppia ha dovuto prendere atto della novità: qualche brivido è bastato per rendersi conto di essere stati colpiti dal Covid-19.

Adesso Totti è da 9 giorni in isolamento domiciliare, in attesa del tampone che gli permetta di riprendere il suo lavoro di manager e di ricominciare le sfide a padel con gli amici. Ha il campo anche nel recinto della villa all’Eur in cui Francesco e Ilary vivono separati dai 3 eredi. Giornate lunghe, anche perché la svolta c’è stata solo alla fine del weekend: da ieri Totti non ha più la febbre. L’unica divagazione è la costante presenza sui social.