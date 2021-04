Tifosi accompagnati negli hub vaccinali

Promessa mantenuta: come anticipato dalla Roma in un comunicato, la società giallorossa ha messo a disposizione un’auto per accompagnare i tifosi, gratuitamente, ai centri vaccinali della Regione. Come scrive Il Messaggero, il servizio sarà disponibile per le persone abbonate che prenoteranno la somministrazione del farmaco contro il Covid-19 tra il 6 e il 20 aprile. “Grazie alla Società Roma per l’impegno profuso nella campagna di vaccinazione – commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – corriamo insieme nella campagna vaccinale”. Così come è successo nell’ultimo anno, la Roma non si è mai tirata indietro quando c’è stato il bisogno di scendere in campo affianco ai più bisognosi.