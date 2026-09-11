Una volta ci ha messo il piede (su Muriqi), una volta la manona, (su Akturkoglu). Sempre lui, Svilar, che quando meno te lo aspetti o quando pensi di non averne bisogno, c'è. Uno scavetto di Brown lo ha mandato fuori giri, quando il successo poteva essere tenuto tra le mani, sempre le sue. "La migliore parata? Quella su Muriqi, ho letto prima che avrebbe calciato li, mi sono aperto e ha preso il mio piede. Sul gol ho provato a fare la stessa cosa ma non sono riuscito a rimanere alto. Ma va bene, andiamo avanti con un pari». Svilar, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, non si nasconde, ammette la forza degli avversari. "C'era sempre l'impressione che entrambe potevano segnare. In Champions anche un'azione individuale può determinare il risultato. Siamo stati più bravi nel gioco, l'uno a uno ci sta ma con più gioco come abbiamo fatto vedere in Serie A penso che possiamo fare dei punti". E prenderli nelle prossime contro Real e Psg è una bella ambizione. Ma questa Roma lo è.