Gasperini innamorato di Dybala: "È straordinario. In mezzo a grandi giocatori era il più forte"

La ripresa in vista della partita con il Torino, prossima di campionato, è fissata per questa mattina. Gasperini, dopo il pareggio in Champions contro il Fenerbahce, dovrà valutare diverse situazioni. Perché, come riporta Davide Stoppini su Il Corriere della Sera, ieri Dybala ha finito con i crampi, non riusciva quasi più a muoversi neppure quando la squadra è andata a salutare i tifosi a fine gara. C'è tempo per pensare a Torino. Andranno valutate le condizioni di Koné, che ha chiesto il cambio per un fastidio al ginocchio. Non c'era particolare preoccupazione in casa Roma, ma oggi se ne saprà di più. Con la testa di nuovo al campionato.