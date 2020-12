Stop Reynolds, Fonseca vuole Frimpong. Mirante rinnova poi tocca a Pellegrini

Nell’ottica di un ridimensionamento degli ingaggi, Dan e Ryan Friedkin hanno provato a portare Bryan Reynolds, terzino destro di 19 anni del Dallas, a Trigoria. Ottime prospettive, stipendio basso e buon rapporto qualità/presso. Ma i costi di intermediazione sono giudicati eccessivi dai proprietari giallorossi.

La Roma si guarda intorno e ha parlato anche con l’agente di Frimpong (Marco Abreu lo stesso di Fonseca), scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, ma la richiesta di 15 milioni del Celtic ha congelato la trattativa. E’ stato sondato il terreno anche per Soppy, classe 2000 del Rennes e Hysaj (ha lo stesso agente di Veretout), ma il terzino albanese ha il contratto in sacdenza a giugno e quindi non sarebbe conveniente prenderlo a gennaio. In porta piace Sirigu, ma non sono arrivate offerte per au Lopez. Capitolo rinnovi: il primo della lista è Mirante (scadenza giugno 2020), in seconda battuta quello di Pellegrini a cui sarà cancellata la clausola rescissoria, adeguato lo stipendio e prolungato il contratto. Subito dopo toccherà a Mkhitaryan,