Protocollo d'intesa fra il Campidoglio e il Gruppo Ferrovie dello Stato. La Giunta Gualtieri ha dato il via libera all'accordo con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani per 'la risoluzione delle interferenze tra il progetto del nuovo stadio di calcio della Roma a Pietralata e l'ambito del Piano di Assetto Tiburtina'. Nel progetto della Roma sono previsti alcuni interventi che si sovrappongono a quelli di Ferrovie dello Stato: le tre passerelle ciclopedonali e uno dei parcheggi, indicato con la sigla P18 nelle carte progettuali, da 2.597 posti moto. Con l'accordo, viene 'condiviso tra Comune e FS uno schema di Protocollo d'Intesa finalizzato a garantire, nell'ambito dell'iter autorizzatorio previsto, una più agevole realizzazione dello Stadio'. Di fatto, quindi, si scioglie uno dei nodi emersi durante la conferenza di servizi decisoria. La novità - scrive Fernando Magliano su 'Il Messaggero' - più sostanziale dell'accordo riguarda, come detto, il parcheggio per le 2.597 moto, il P18. Il parcheggio sarà trasferito 'in aree di proprietà di Roma Capitale al di fuori del Piano di Assetto vigente' e verrà 'sostituito da un parcheggio temporaneo in via Durantini'. Con la risoluzione di questo passaggio, restano aperti ancora due fronti: quello degli espropri e quello degli scavi archeologici.