Dovbyk fuori, Lucca dentro. La strana idea di mercato del Bologna sta prendendo forma. I rossoblù non sono affatto soddisfatti dell'impatto dell'ucraino in Emilia: un solo gol, diversi problemi fisici e poca continuità, sia mentale che atletica. Dall'arrivo di Palladino, poi, l'attaccante ha trovato sempre meno spazio. Anche contro il Venezia è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Da qui l'ipotesi, sempre più concreta, di interrompere il prestito con la Roma già a gennaio. Il piano del Bologna, infatti, sembra semplice: rispedire Dovbyk nella Capitale e puntare su Lorenzo Lucca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù starebbe pensando seriamente all'attaccante del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Una scelta che lascia più di qualche dubbio. Lucca, infatti, non sta vivendo una stagione migliore rispetto a quella dell'ucraino. L'ex Pisa è finito più volte nel mirino dei tifosi per il suo rendimento: finora non ha trovato il gol e ha raccolto soprattutto panchine. Il Bologna vorrebbe quindi sostituire un attaccante in difficoltà con un altro che, almeno finora, non ha convinto.