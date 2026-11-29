Oggi la Roma ha Soulé. Dieci anni fa, invece, era Diego Perotti a far innamorare l'Olimpico con i suoi dribbling. L'argentino è rimasto nel cuore dei tifosi giallorossi e il legame con la squadra che lo ha aiutato a rilanciarsi non si è mai spezzato. Oggi, ai microfoni di Sky Sport, è tornato a parlare della Roma: dal rapporto speciale con Gasperini alla squadra attuale, ecco le sue parole.

Cosa ti colpisce di più della Roma di Gasperini e della personalità che ha dimostrato anche in Europa, come a Parigi? "Avendolo avuto, non mi sorprende l'atteggiamento della squadra. Conosco Gasperini e so che impronta dà alle sue formazioni, così come conosco la quantità di gol che riesce a far segnare. Li facevamo anche noi al Genoa, sicuramente un po' di meno, ma con i giocatori che ha oggi a disposizione non mi sorprende. Credo che l'approccio alle partite sia quello giusto, a parte quei due secondi tempi contro il Real Madrid e il Manchester United. Ma sono due situazioni diverse: quelle sono squadre ovviamente molto più importanti e toste. La Champions è un altro campionato, molto difficile. In Serie A, invece, penso che la Roma stia avendo la mentalità giusta. I giocatori hanno tutti l'atteggiamento corretto e seguono l'allenatore. "

Che ricordo hai del Gasperini che hai avuto al Genoa? "L'ho sempre detto, tutte le volte che parlo di lui: mi ha salvato la carriera. Quando sono arrivato da quel prestito in Argentina ero ancora un giocatore del Siviglia, ma purtroppo la mia carriera era in discesa. Sono arrivato a Genova, in un Paese di cui non parlavo la lingua. A parte aver visto il campionato italiano in televisione, non ci avevo mai giocato. Era una squadra che, a priori, doveva salvarsi e aveva un allenatore ovviamente tosto, che si fa sentire e ha carattere. Al Genoa comandava tutto lui, giustamente. Mi ha cambiato a livello fisico e mentale. Mi ha dato la spinta per tornare a godermi il calcio e, grazie a lui, sono riuscito a fare il salto, a passare alla Roma e a tornare in Nazionale."

Vivi a Roma e tuo figlio gioca nel settore giovanile giallorosso. Ti è capitato di rivedere Gasperini a Trigoria? Vi sentite ancora? "Sì, sono stato a salutarlo quando è arrivato e poi sono passato di nuovo a trovarlo e a vedere un allenamento. Quando c'è qualche risultato importante gli scrivo perché, ti ripeto, sono molto riconoscente nei confronti delle persone che mi hanno aiutato. Con il Genoa, quell'anno, abbiamo fatto una stagione devastante. È impossibile non sentirlo ogni tanto, perché poi uno vive anche di ricordi. Purtroppo la nostra carriera è talmente corta che sono proprio questi a rimanere. Ogni tanto gli scrivo, non voglio disturbarlo perché so che sarà molto impegnato, ma ci tengo tanto a lui e alla Roma. Quindi sì, ogni tanto ci sentiamo".