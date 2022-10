Stadio Roma: ecco tutti i settori del nuovo impianto

Costerà 582 milioni e 100 mila euro il nuovo stadio della Roma a Pietralata. 145 milioni e 600 mila euro li metteranno direttamente i Fredkin, gli altri 436 saranno coperti con mutui bancari. Il settore ospiti avrà una capienza di 3mila spettatori, mentre sul lato opposto, in quella che è l'attuale Curva Sud, si nota una parte inferiore (settore 5) da 9264 posti. Al di sopra, nella piantina appare un settore diviso centralmente: da una parte (settore 6) 9815 spettatori che vanno dalla zona degli attuali distinti fino ad arrivare a metà tribuna Monte Mario, per dare un riferimento con l'Olimpico. 7566 posti (settore 4), invece, che dal centro della curva vanno fino alla fine di quelli che attualmente vengono chiamati distinti. Come riporta Il Messaggero, la suddivisione dei 55mila posti (estendibili a 62mila per eventi particolari) che comporranno il futuro impianto, è la seguente: