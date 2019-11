Stadio di Tor di Valle, in tredici a giudizio. Raggi e gli ex assessori tra i testimoni

La sindaca Virginia Raggi, gli ex assessori alle Partecipate e all’Urbanistica Massimo Colomban e Paolo Berdini, il direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti. E ancora il direttore generale della A.S. Roma Mauro Baldissoni e la segretaria dell’immobiliarista Luca Parnasi, Elisa Melegari. La procura, per ricostruire le pressione e il malaffare che hanno caratterizzato il l’iter per la realizzazione dello stadio di Tor di Valle chiama a testimoniare i big della politica e dell’amministrazione comunale, scrive Pierucci su Il Messaggero.

La lista è stata depositata ieri dal pm Barbara Zuin, nell’ambito dei primi due filoni incardinati sull’affaire stadio che ormai, viaggiano paralleli per essere unificati nella prossima udienza del 2 dicembre. Dodici gli imputati, oltre Luca Parnasi, con accuse che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, al traffico di influenze, alla semplice corruzione. Intanto la procura ha chiesto l’archiviazione per una ventina di persone, inizialmente coinvolte nell’inchiesta.