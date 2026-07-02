Un americano a Roma non ci sarà. Quasi sicuramente. Perché l'ipotesi di vedere Pulisic in maglia giallorossa si fa sempre più remota. L'ex Chelsea poteva essere un colpo a sorpresa di questo mercato: ha talento, è ambidestro e piace tanto a Gasperini. Gli agenti lo hanno proposto al club, che ha preso in considerazione l'idea. Idea, perché è rimasta tale. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, il Milan ha indicato Pulisic come pedina importante dal quale ripartire. E' parte del progetto ed è nei nuovi piani di Gerry Cardinale. Chi dovrebbe lasciare Milanello è Leao: è lui l'indiziato numero uno a partire. Ma di questo se ne parlerà dopo il Mondiale. L'ipotesi Roma sembra sfumare definitivamente. Poco male. L'obiettivo rimane sempre quello di prendere Greenwood. E questi potrebbero essere giorni decisivi per il suo arrivo.