Uno dopo l'altro, arrivano i pareri finali sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Ne sono già pervenuti al commissario straordinario per gli stadi Uefa 2032, l'ingegnere Massimo Sessa, nove: due della Asl, quello di Acea e di Areti; quello di Rete Ferroviaria italiana; poi la Città Metropolitana e due dalla Regione, uno per quel che riguarda il commercio (per l'area store del progetto) e, soprattutto, quello che chiude la partita dell'area boscata del quadrante. Sulla vicenda dell'area boscata - oggetto di svariati ricorsi dei "No Stadio" bocciati dal Tar e in qualche caso dal Consiglio di Stato - oltre che l'opposizione nei tribunali si era aperta una querelle con gli uffici regionali. Dopo un fitto scambio di note fra Trigoria, la Regione e gli uffici comunali, il tema di titoli abilitativi è archiviato. Lo scrive Ferdinando M. Magliaro su Il Messaggero. Il progetto di compensazione per gli abbattimenti di alberi a Pietralata necessari prima agli scavi archeologici e poi alla costruzione vera e propria dello stadio e delle sue pertinenze riceve "parere forestale positivo". Ovviamente con alcune prescrizioni. Per la questione dello store, dalla Regione arriva il via libera in considerazione del fatto che si tratta di una superficie di vendita inferiore ai 2.500 metri quadri e quindi ricade nelle competenze del Comune. Anche gli altri pareri sono positivi tutti con ovvie prescrizioni. Nel corso dei prossimi giorni arriveranno via via anche gli altri pareri finali che poi verranno esaminati nella seconda e ultima seduta della conferenza di servizi che, presumibilmente, verrà convocata nella settimana fra il 14 e il 18 settembre.