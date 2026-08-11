Mentre vanno avanti i tavoli tecnici - Ferrovie, Soprintendenza - la procedura che dovrebbe portare al via libera definitivo al progetto della Roma di realizzare lo stadio a Pietralata (previsione: metà settembre) apre il capitolo degli espropri. Sono partite il 16 luglio le lettere a cinque persone fisiche con le quali si comunica l'avvio del procedimento di esproprio. Stando al piano espropri depositato dalla Roma fra i documenti del progetto definitivo, queste cinque persone andranno a prendere una somma totale di 976mila 644 euro. Queste cinque persone hanno tempo 30 giorni per presentare eventuali osservazioni: semplificando, quel che possono fare è contestare i criteri di calcolo sulla base dei quali sono stati effettuati i conteggi delle indennità di esproprio.

Le cifre individuate dalla Roma - scrive Fernando Magliano su 'Il Messaggero' - come compenso si basano sulle previsioni della legge sugli espropri (DPR 327/2001). Nello specifico, per determinare il valore di terreni e fabbricati "è stato ricercato il più probabile valore sul libero mercato e, successivamente, confrontato con i dati statistici indicati dai tradizionali istituti di ricerca". Sono 3.200 euro a metro quadro per gli immobili, 1.800 euro a metro quadro per i box; mille euro a metro quadro per i magazzini e 320 euro per le aree urbane. Trascorso questo mese (il cui timing decorre dal 29 luglio), le eventuali osservazioni presentate dovranno essere valutate e soggette a una risposta. Nel frattempo, però, l'iter di approvazione del progetto dovrebbe giungere alla sua conclusione con il verbale finale della conferenza di servizi e del procedimento autorizzatorio unico. Quel verbale costituirà l'elemento per rendere esecutivo l'esproprio: in quel momento la Roma dovrà versare al Ministero dell'Economia le somme previste dal piano espropri.