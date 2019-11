Spinazzola, nuovo ko muscolare. La lista degli infortuni sale a 17

Si interrompe la striscia di successi in campionato, si allunga quella delle presenze in infermeria, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Gli infortuni, con il 4° stop di Spinazzola, diventano 17: 12 muscolari e 5 traumatici. Il numero non conta per la scaramanzia e nemmeno per qualche altra (triste) trovata fuori dal tempo e dal contesto. Quei 17 ko pesano solo per Fonseca che, dall’inizio della stagione, convive con l’emergenza. Sotto la lente di ingrandimento, a Trigoria, ogni singolo caso. Ma a quanto pare non basta.

Spinazzola non potrà rispondere alla chiamata di Mancini in Nazionale, a differenza di Florenzi, capitano non giocatore della Roma (sesta esclusione consecutiva) e comunque convocato dal ct azzurro che lo considera punto fermo del gruppo.

Il terzino si tocca la coscia già dopo 10 minuti e si arrende dopo 25. La gamba è la destra: la diagnosi, insomma, esclude la ricaduta. Come accadde il 20 ottobre a Cristante: stop dopo 5 minuti. Il distacco del tendine non c’entra con il fastidio di un paio di giorni prima. Zappacosta avrebbe dovuto invece giocare il derby: gli bastò il riscaldamento per farsi male al polpaccio.

Oggi come ieri: dalla prevenzione alla superficialità. In controtendenza Pastore che, pure se stremato alla méta, ha contato 6 match di fila da titolare.