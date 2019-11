Spinazzola “affaticato”. Florenzi-Politano, si pensa a uno scambio

Più che un affaticamento muscolare, si tratta di una piccola lesione, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Per 7-10 giorni costringerà Spinazzola a svolgere lavoro a parte.

L’ex juventino dovrebbe tornare in gruppo entro giovedì o venerdì della prossima settimana. In tempo, forse, per strappare una convocazione per il Brescia.

Nel caso Spinazzola non dovesse farcela, è pronto Santon. Florenzi, infatti, è diventata la terza scelta. Gennaio è lontano ma qualcosa inizia a muoversi. Anche se l’Inter ha già bloccato Darmian, Conte aprirebbe all’arrivo di Alessandro (richiesto pure dalla Samp, in prestito) a patto che parta un altro elemento della rosa.

L’indiziato è Politano. Toccherà agli agenti lavorare su un possibile scambio.Ma prima Perotti dovrà trovare un’altra sistemazione.