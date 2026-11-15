Giorni frenetici per D'Amico, al lavoro sia per il mercato in entrata che per i rinnovi. Sul tavolo quelli di Hermoso (pronto un biennale) e di de Roon che potrebbe firmare per un altro anno. In stand by, invece, quelli di Pellegrini e Dybala. Decisione rimandata a fine stagione per entrambi. Dybala oggi festeggia 33 anni e ieri si è visto a Trigoria nel giorno libero: allenamento extra per migliorare la condizione e poter dare una mano dal 1' o a gara in corso contro il Parma. Con lui anche Svilar e Gollini: il primo ci sarà sicuramente al Tardini, mentre il secondo è ancora alle prese con il problema alla schiena. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. A Parma il gruppo sarà quasi al completo. I tifosi residenti nel Lazio che attendono il via libera dell'ONMS. In 1500, invece, andranno a Parigi ma la trasferta è considerata da bollino rosso.