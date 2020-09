Smalling si avvia verso il ritorno. Florenzi a Parigi per un milione

Sul ritorno a Trigoria di Smalling qualcosa finalmente si muove. Al di là delle accelerazioni mediatiche che in Inghilterra vogliono l’affare già concluso, a Trigoria attendono una risposta dal Manchester United, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

L’offerta, recapitata nelle ultime ore, è di 9,5 milioni più bonus. Può sembrare anomala visto che la proposta pre-Covid era di 14 (benefit compresi). C’è però una spiegazione. I Red Devils, avendo ottenuto la qualificazione in Champions, devono ora corrispondere uno stipendio di 3,8 milioni al difensore. Ottocentomila euro in più rispetto a quanto percepito sino ad adesso. Ingaggio che Chris ha chiesto anche alla Roma, ricevendo l’ok. Un aumento per le casse di Trigoria – al netto del decreto liquidità che permette di risparmiare sul lordo – di circa tre milioni (di base 2,4), conteggiando anche i premi annessi.

Per uno Smalling in arrivo, saluta invece Florenzi. La Roma ha trovato un accordo con il Psg per la cessione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 10 dell’ex capitano. Rischia invece di restare Fazio. La richiesta di estendere un altro anno di contratto per accettare la proposta del Cagliari, è andata troppo per le lunghe. Il club sardo ha così virato su Godin.

Per la Roma, come già accaduto con Juan Jesus (che chiede il cartellino gratis per andare al Genoa), salta un affare di 3 milioni (2,5 più 0,5 di bonus). Uno scenario che accomuna anche Karsdorp (l’Atalanta ha preso al suo posto Piccini) che tuttavia ora è in trattativa con il Genoa. La formula prevede il prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni.

Si monitora la situazione di El Shaarawy. Mancando una sola giornata al termine del torneo cinese, il Faraone ha ottenuto il via libera a restare in Europa e giocare in prestito sino a gennaio.