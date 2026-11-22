Accanto alla tomba di Dante Alighieri potrebbe presto sorgere la culla della rinascita di Ronaldinho. Ravenna, infatti, per una notte si è trasformata in una vetrina internazionale grazie al rientro sul terreno di gioco del campione brasiliano. La sfida con il Forlì, girone B di Serie C, ha attirato l'attenzione ben oltre i confini italiani: 7mila spettatori al Benelli, punte di 349mila telespettatori su Sky, numeri superiori alla media di alcune gare di Serie A, e una diretta YouTube seguita persino dai maxischermi di Times Square, a New York. Un ritorno in grande stile per il brasiliano, sceso nuovamente in campo a 46 anni, a 11 dal ritiro. L'impresa ha alimentato una suggestione che riguarda un altro fuoriclasse: Francesco Totti. E - scrive 'Il Messaggero' - se anche l'ex capitano giallorosso decidesse di rimettersi gli scarpini, perché non in Serie C, con l'Ostiamare di Daniele De Rossi? A settembre Totti ha festeggiato i 50 anni, ma appena due anni fa aveva ricevuto una proposta da una società di Serie A per tornare a giocare. E se quel club fosse stato proprio il Genoa, oggi guidato da DDR, allora il destino potrebbe riservare un ritorno dal sapore speciale.