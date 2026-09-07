La Roma di Gasperini ha strappato applausi sabato sera. La vittoria contro l'Atalanta è arrivata nei minuti finali ma i giallorossi hanno dominato per novanta minuti. Ad elogiare il tecnico ci ha pensato anche Lele Adani durante la trasmissione "La domenica sportiva", queste le sue parole: "La Roma pareggia al minuto 89 con Hermoso, segna dopo nemmeno tre minuti. In quei minuti ha tirato quattro volte quindi una volta ogni 40 secondi, a settembre, alla terza di campionato con 35 gradi. Hanno tirato Soulé, Dybala, Castro e poi ha segnato Matias. Questa cosa la faceva l'Atalanta di Gasperini perché le sue partite sono atti di fede, non è stata una partita di calcio ma un pezzo di storia poi l'Olimpico ti sommerge. La Roma ha effettuato 39 tiri, è stata una partita epica".