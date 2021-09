Roma te la giochi: il mercato ha accorciato le distanze

Spesi quasi 100 milioni, è stato fatto il possibile. E poi c’è il fattore Mourinho

Doveva essere un mercato magro e in effetti ci sono pochi nomi ad effetto in entrata in Serie A. Però a parte il PSG neppure il mercato internazionale ha vissuto un’estate di particolare splendore. L’ultimo vero colpo del nostro campionato è Zaccagni alla Lazio. Per trovare un altro trasferimento illustre di un italiano bisogna andare a Locatelli-Juventus, mentre Caputo dal Sassuolo alla Sampdoria sposta gli equilibri soltanto in basso. La Juventus è quella tra le più indebolite per l’addio di Ronaldo, insieme all’Inter che ha perso Hakimi e Lukaku e al Milan che ha detto addio a Donnarumma. La Premier League ci ha soffiato Lukakum Ronaldo, Romero e Tomiyasu. La Liga De Paul, la Francia Donnarumma e Hakimi mentre noi abbiamo pescato esuberi e seconde linee che potremmo sfruttare bene. Il mercato ci lascia un campionato più equilibrato in altro. La Roma è senza dubbio più forte con Mourinho, Abraham, Shomurodov e il ritrovato Zaniolo. Andiamo verso un campionato gustoso, molto decideranno le intuizioni e la sapienza degli allenatori.