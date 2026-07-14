Esattamente un anno dopo il primo raduno a Trigoria è iniziato il secondo capitolo dell'era Gasperini. L'entusiasmo è lo stesso, l'ambizione è più alta ed è figlia del terzo posto conquistato a Verona a fine maggio. Poco meno di cento i tifosi che hanno accolto i giocatori che hanno trascorso le prime ore del mattino tra il Campus Bio Medico per le visite di rito e il centro sportivo. Ghilardi il primo a varcare i cancelli e a prendersi l'abbraccio dei romanisti Poi via via tutti gli altri, tra i più acclamati Mancini, Wesley e ovviamente Gasp. Ben nascosto Dybala arrivato poco prima delle 12 per firmare il rinnovo del contratto, l'agente Novel si era affacciato un paio d'ore prima. Ancora nessun acquisto, gil unici volti nuovi - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - sono a livello dirigenziale. Diciassette i presenti nella lista dei convocati (tra cui quattro portieri) ai quali si aggiungono Pagano, Cherubini, Kumbulla, Mannini eReale che sono in attesa di essere ceduti. Ieri il primo allenamento nel tardo pomeriggio sotto gli occhi anche del ds D'Amico. Ritmi alti fin da subito, chi si aspettava una semplice sgambata è sicuramente rimasto deluso. Completamente recuperato Wesley che si è messo alle spalle la lesione muscolare subita prima del Mondiale e si è allenato col resto del gruppo. Prima di scendere in campo il pranzo e un discorso di Gasperini alla squadra. Da oggi partiranno le doppie sedute: sveglia presto e una prima sessione alle 8 di mattina, poi alle 10.30 lavoro in palestra.