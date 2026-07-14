La nuova Roma sta prendendo forma. Ieri è iniziato il tanto atteso raduno. Nessun volto nuovo, tante facce già conosciute. La squadra si è subito messa al lavoro: Gasp vuole giocatori pronti per una stagione ricca di novità. Il tecnico piemontese aveva anche mandato un messaggio chiaro alla società: "Ora bisogna accelerare sul mercato". Parole che non sono rimaste inascoltate. Perché oggi i Friedkin si sono fatti sentire. Anzi, si sono fatti vedere. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, a Trigoria c'era anche Ryan. Il vicepresidente giallorosso si è recato nel centro sportivo per due motivi: dare il bentornato alla squadra e far sentire la vicinanza a Gasperini. Ma non solo. La sua presenza serve anche per dare un'accelerata al mercato. Gli obiettivi sono chiari: rinforzare il reparto offensivo. Si lavora senza sosta per Moreira. Mentre Garnacho è sempre più vicino. La Roma riparte. E il mercato entra nel vivo.