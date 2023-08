Roma su Zapata sognando Lukaku

L’Atalanta – soprattutto Gasperini – sta pensando anche a un sostituto di El Bilal Touré prima di dare l’ok definitivo. Quindi la Roma aspetta (ma non all’infinito) e si guarda intorno, l’accordo al cento per cento per ora non c’è, ma può arrivare. E’ chiaro come a Mourinho si farà andare bene Zapata ma sarebbe pure affascinato dal miracolo Lukaku, che per ora è lì, sullo sfondo. Una suggestione, abbiamo spesso detto, ma che sta già facendo impazzire tanti tifosi della Roma, che nelle radio, nei social (Lukaku nome in tendenza per parecchie ore della giornata di ieri) manifestano il loro desiderio. Una suggestione, dicevamo, soprattutto tra le gente. Ma non un’utopia. La Roma ci sta pensando e valuta, ha chiesto informazioni e non certo ieri; al calciatore, ovviamente, è interessata e Mou lo è ancor di più, visto che lo conosce anche bene, per averlo allenato ai tempi del Manchester. Ma questo non basta.