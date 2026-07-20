La Roma deve fare in fretta per Summerville. Alla finestra ci sono il Manchester United (che deve trovare sistemazione a Rashford prima di muoversi) e l'Aston Villa che se da un lato si è informato su Garnacho (altro calciatore monitorato da D'Amico) nell'ambito del trasferimento per 117 milioni di sterline di Rogersa i Blues, dall'altro non ha perso di vista Summerville e ora ha la liquidità necessaria per accontentare gli Hammers, scrive Il Messaggero. La tanto abusata frase giornalistica, soprattutto quando si tratta di tematiche di mercato - «settimana decisiva» - stavolta ha un senso pronunciarla. Ieri riunione fino a tarda notte, difficilmente la Roma resterà appesa in questa trattativa oltre. Per questo motivo, provando a limare la soglia dei 53 milioni, la chiave di volta potrebbe arrivare sia dall'inserimento di una percentuale sulla rivendita che garantirebbe un'ulteriore entrata per il West Ham in futuro, sia dal garantire dei bonus semplici da riscattare. Ormai ci siamo, la trattativa in un senso o nell'altro si è incanalata sul rettilineo finale. Già oggi potrebbe essere il giorno decisivo. Non resta che attendere.