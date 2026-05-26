Il terzino spagnolo è di proprietà del Benfica, ma il Torino potrebbe riscattarlo
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L'attacco sì, ma non solo. La Roma sul mercato lavorerà anche per rinforzare le fasce. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club giallorosso starebbe seguendo con grande interesse Rafa Obrador, terzino sinistro spagnolo classe 2004 attualmente al Torino in prestito dal Benfica. Il futuro del giocatore dipenderà innanzitutto dalle decisioni del club granata, che detiene un diritto di riscatto sul calciatore. Qualora il Torino decidesse di non esercitarlo, la Roma sarebbe pronta a inserirsi per provare a portare il laterale nella Capitale come alternativa a Wesley, destinato ormai a spostarsi stabilmente sulla fascia sinistra nella nuova Roma di Gasperini.
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