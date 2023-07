Roma, nuovo ritiro in Portogallo. Manca soltanto il sì dei Friedkin

A due giorni dal raduno, la Roma non ha ancora ufficializzato il programma estivo se non un paio di amichevoli contro la Borealea a Trigoria (15 luglio) e il Tolosa in Francia (5 agosto). Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, tutto lascia ormai presumere un ritorno in Portogallo ma il nodo da sciogliere è l'annullamento della partita a Singapore contro il Tottenham del 26 luglio. Per tirarsi indietro Dan Friedkin dovrebbe pagare una multa superiore al mezzo milione di euro. In precedenza la tournée in Corea era saltata per via del mancato versamento di 3 milioni. Ora il club non reputa economicamente conveniente trasferirsi in Asia per giocare una sola partita e poi tornare in Europa subito dopo. Sono stati fatti dei tentativi per prolungare la permanenza in Giappone, ma sia il clima che gli impianti non hanno soddisfatto Mourinho. E allora alcuni dipendenti della società si sono recati in Portogallo per organizzare pernottamento e allenamenti ma non c'è ancora il via libera della proprietà. Sarebbe intanto tornato in possesso della famiglia lo storico striscione "Brigata Roberto Rulli" che campeggiava in Curva Sud prima del raid degli ultras della Stella Rossa lo scorso febbraio.