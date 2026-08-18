La Roma non è finita; anzi, la Roma non ha finito (il mercato). Gian piero Gasperini ha ancora fame, non gli basta quanto stato fatto fino a ora, con gli arrivi di Castro, Koulierakis e Molina. Servirà altro. L'aggiunta di Mora di certo non chiude il discorso attaccanti e in più c'è un terzino da portare a casa, cioè un vice Wesley. La Roma, con l'operazione Mora, dovrebbe/vorrebbe procastinare il grosso della spesa alla prossima estate, quindi c'è ancora disponibilità per portare avanti altre operazioni funzionali per il calcio di Gasperini, vedi quella di Fofana. la diversità tra Castro e Malen, tra Paulo e Soulé, più al momento c'è pure Robinio Vaz che al momento viene considerato un jolly da ultimi minuti, in attesa che cresca o che arrivi qualche squadra che creda più in lui di quanto non ci creda la Roma in questo momento. Ecco perché Malick Fofana, anni 21, belga, attaccante del Olympique Lione resta una pista ancora viva. Paulo Fonseca, tecnico della squadra francese ha dato l'ok alla cessione, il club è d'accordo e sta parlando con la Roma. Fofana, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, costa parecchio, si parla di 35-40 milioni complessivi, lo stipendio da elargire al calciatore, che guadagna 2 milioni circa, entra pertettamente nei parametri. Gasperini ha due - in qualche caso so tre - uomini per ruolo, tranne che per il terzino sinistro. Wesley è solo, a meno che Gasp non si accontenti di avere Rensch come possibile alternativa. Ma al momento, questa è un'ipotesi da escludere. Ed ecco perché continuano le rincorse verso il Tottenham (Udogie), l'Inter (Luis Henrique) e il Torino (Cacciamani).