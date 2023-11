Roma, Mou si gode il piano in attacco. Lukaku c’è sempre, Dybala va gestito

È tornato Paulo Dybala. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, la coppia dei sogni con Lukaku si è riformata e Mourinho ha di nuovo il reparto offensivo al completo. Adesso la vera priorità è che gli infortuni restino alla larga il più possibile. Per riuscirci sarà necessario gestire il reparto senza sovraccaricare chi è più fragile e dare qualche chance in più a chi ha dimostrato di potersela meritare o a chi è stato utilizzato col contagocce. Sia nella partita con lo Slavia Praga che in quella con l'Inter, il Faraone ha dato prova di poter essere un buon partner per l'ex Chelsea. Ma quando il gioco si è fatto duro come a San Siro con l'Inter, il suo apporto è stato praticamente nullo. L'alibi è che la partita non è stata preparata per andare all'assalto della porta nerazzurra, al contrario l'obiettivo primario era contenere la squadra di Inzaghi e strappare un pareggio. Stephan ha scalzato anche Belotti nel periodo in cui Dybala era in infermeria. Non è escluso che possa partire titolare anche domenica con il Lecce, per garantire alla Joya un rientro più graduale. Anche perché la partita vera da 90 minuti sarà con la Lazio il 12 novembre. Tra le due partite c'è il giovedì di Coppa contro lo Slavia Praga, una trasferta che potenzialmente può chiudere il discorso qualificazione. Da quando Romelu è arrivato a Trigoria, non ha mai goduto di un turno di riposo. Le sue prestazioni spostano gli equilibri della partita. Anziché toglierlo, Mourinho preferisce scegliere l'attaccante da affiancargli: Belotti è l'uomo giusto se ha bisogno di due punte di peso, altrimenti El Shaarawy. Tra gli attaccanti a disposizione c'è anche Azmoun. Veloce con la palla al piede, bravo a liberarsi, buon dribbling e ottime capacità tecniche. Un repertorio che ancora non è riuscito a sfoggiare, anche a causa del mancato inserimento nella lista Uefa, ma che entro la sosta di novembre potrebbe tornare utile.