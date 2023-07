Roma, il tesoretto arriva dalle fasce

Ufficializzato l'arrivo di Kristensen, Mourinho si ritrova con tre eserni in più

Redazione

Uno entra, uno esce. Non si deroga. È il leit-motiv del mercato romanista dal 1 luglio in poi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Ricevuto l’ok dalla Uefa per aver rispettato i vincoli del requisito di pareggio per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022 (in questo caso è l’ultima volta che la Uefa ha valutato i club sulla base del “vecchio” Regolamento Club Licensing e Financial Fair Play del 2018; con il nuovo, la Roma dovrà pagare una multa a ottobre), Pinto è alla ricerca di liquidità per completare la rosa.

Sbarcato Kristensen, nelle idee dello Special il danese andrà a far coppia con Celik. Ne avanza uno, Karsdorp. Anzi due, considerando Reynolds con il quale c’è un discorso avviato con il Westerloo che dopo averlo avuto in prestito, offre per il cartellino 3,5 milioni (più il 20% sulla futura rivendita). Da giorni il gm sta cercando una sistemazione per l’olandese. Il rientro in patria, al Feyenoord, è complicato. La Roma valuta il calciatore 8 milioni, troppi (per ora) per i campioni dell’Eredivisie. Ma è da lui, Reynolds e altri due esterni sulla fascia opposta che la Roma cerca il cash per poi muoversi. I calciatori in questione sono Vina e Spinazzola.

L’uruguaiano ha disputato l’ultima stagione con il Bournemouth che forte di un contratto che scade nel 2026 con i giallorossi ha chiesto un paio di settimane fa il rinnovo del prestito. La Roma frena. E poi c’è il caso di Spinazzola. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra l’Al-Shabab (che aveva provato un approccio anche con Ibañez, respinto) e l’entourage dell’esterno giallorosso. La prima proposta è di un triennale a 6 milioni di euro a stagione e alla Roma andrebbero 7 milioni. Tanti ma non tantissimi. Anche se per Leo non bisogna dimenticare il contratto che scade nel 2024. E discorsi per il rinnovo, non sono stati ancora avviati. Quattro calciatori, quindi, che debbono regalare lo sprint necessario per ultimare la rosa.

Nella prossima settimana sono previsti contatti sia con il West Ham per Scamacca che con l’entourage di Morata. Anche perché ci si avvicina, come countdown, ad un mese dall’inizio del campionato. Se lo stallo invece dovesse perseguire, occhio a situazioni alternative. Openda al Lipsia ha liberato il 27enne André Silva, vecchio pallino di Pinto. Che segue anche Okafor. E in mediana non perde di vista Sabitzer. Nel suo caso, il gm non ha perso la speranza di averlo in prestito. L’alternativa rimane Renato Sanches.