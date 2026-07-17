Koné è concentrato con la sua Francia. Nonostante la sconfitta contro la Spagna, c'è ancora un obiettivo da difendere: sabato i Bleus giocheranno la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra. Poi sarà tempo di vacanze. Il centrocampista si unirà al ritiro giallorosso soltanto nei primi giorni di agosto. Nel frattempo resta in attesa di conoscere il proprio futuro. Perché la possibilità che non torni più a Roma esiste. Koné ha tanti estimatori, soprattutto in Premier League. Manchester United e Chelsea hanno mostrato un forte interesse per il francese. Ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato. Lo United, infatti, starebbe valutando altri profili per completare il centrocampo. Dopo gli arrivi di Santos e Tielemans, come riporta TeamTalk, i Red Devils hanno iniziato a seguire Sander Berge del Fulham e Nicolas Raskin dei Rangers. Due alternative che potrebbero frenare la corsa a Koné. E ridimensionare anche le parole di Rio Ferdinand, che nei giorni scorsi aveva dato praticamente per fatto il passaggio del francese a Manchester. La Roma, comunque, resta vigile. In caso di offerte ascolterà. Ma non farà sconti: per lasciare partire Koné serviranno almeno 50 milioni. Sempre che qualcuno sia disposto a metterli sul tavolo.