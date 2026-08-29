Febbre da Champions. Oggi la Roma scoprirà date e orari delle partite della fase campionato, la prima tra l'8 e il 10 settembre, l'ultima il 27 gennaio. All'Olimpico arriveranno Real Madrid, Sporting CP, Lille e Slovan Bratislava. I biglietti a disposizione saranno pochissimi. In 40mila hanno sottoscritto l'abbonamento alle coppe. Ne restano meno di 20mila negli altri settori, ma i prezzi saranno proibitivi. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. In giornata la Uefa comunicherà le date poi il club giallorosso nei prossimi giorni pubblicherà le modalità di vendita. I possessori dell'abbonamento Serie A avranno la prelazione tramite il PNR per amici/parenti.