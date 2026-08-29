È fatto per l'arrivo di Leonardo Balerdi. Roma e Marsiglia hanno trovato l'accordo e il club giallorosso ha già organizzato il viaggio: arriverà alle 17.45 a Ciampino. Poi le visite mediche e la firma sul contratto. Operazione in prestito (1 milione) con diritto di riscatto che può diventare obbligo (circa 15 milioni) a condizioni legate a presenze e qualificazione in Europa. Prenderà il posto di Ziolkowski che andrà al Como. Accontentato Gasperini che aveva chiesto un difensore più esperto e non un giovane da formare. Completerà il pacchetto arretrato già composto da Mancini, Ndicka, Hermoso, Ghilardi e Koulierakis. L'obiettivo è averlo a disposizione lunedì contro il Lecce.