Frank Kessié torna in Italia. L'ivoriano, però, non vestirà né la maglia della Roma né quella della Juventus. Secondo quando riportato da Sky Sport il centrocampista è a un passo da un clamoroso ritorno all'Atalanta. I bianconeri nella giornata di oggi hanno scelto di non andare avanti nella trattativa mentre per i giallorossi non è mai stata una pista calda. Troppo alti i costi tra ingaggio, premio alla firma e commissioni per gli agenti. La Roma per ora non ha intenzione di acquistare un centrocampista salvo un addio di El Aynaoui, ma da Trigoria non accetteranno proposte di prestito. L'intenzione è quella di cederlo a titolo definitivo.