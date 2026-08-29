Nuovo nome per l'attacco della Roma. Secondo quanto riportato da Sportitalia i giallorossi hanno chiesto informazioni per Luiz Henrique dello Zenit. Ala destra, ma può giocare anche a sinistra ed ha partecipato all'ultimo Mondiale con la nazionale brasiliana. L'ex Botafogo è finito nella lista di D'Amico che ha chiesto informazioni nelle ultime ore. Può essere lui l'ultimo colpo dell'estate giallorossa, ma la trattativa è ancora alle fasi iniziali. Si allontana, invece, Fofana che può finire in Premier League: su di lui ci sono Sunderland e Hull City. Mentre per Gittens il Chelsea non ha ancora aperto il prestito e continua ad alzare il muro.