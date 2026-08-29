La stagione e il calendario della Roma hanno assunto una forma decisamente più definita dopo che la Uefa ha comunicato in queste ore le date delle otto partite che i giallorossi giocheranno in Champions League. Le settimane per la squadra di Gasperini si faranno via via sempre più fitte di impegni e fondamentale sarà capire le varie combinazioni e gli incroci tra i match europei e quelli in Serie A. La prima parentesi calda arriverà a breve: sabato 5 settembre l'anticipo all'Olimpico contro l'Atalanta e poi l'esordio in Champions giovedì 10 a Istanbul col Fenerbahce. Tre giorni dopo la trasferta col Torino, il 13 alle 12.30.

Dal Como a Manchester, passando per Real e DDR: è un mese per cuori forti

Dopo la pausa per le nazionali inizia una vera e propria apnea conal rientro dalla sosta sfida in casa deldipoi il 14 ottobre il ritorno diall'Olimpico con il suo. Poi tre giorni dopo un altro amarcord per cuori forti, coldisempre nella capitale (weekend). La maratona prosegue conBratislava per la terza gara consecutiva all'Olimpico, il. Poi subito il big match alcontro ilNon c'è però, visto che ilè previsto il primo turnodi campionato, quandoospiterà ilIl weekend delottobre il calendario offreche chiuderà la settimana aprendo l'ultima prima della seconda sosta stagionale:il 3 novembre e poiUn mese per cuori forti.

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Sarà quello il momento del rompete le righe, in cui i calciatori potranno riemergere. Almeno in parte, visto che la rosa conta sulla doppia cifra di nazionali impegnati in giro per il mondo. Il 21 novembre ecco Parma-Roma prima della supersfida in casa del PSG il 25 novembre. A chiudere la settimana la sfida all'Olimpico col Monza. Anche dicembre sarà decisamente probante per i giallorossi, soprattutto tra il 5 e il 12: trasferta a Bologna, poi Sporting in casa e infine il primo derby della stagione contro la Lazio. Con la Champions si riprende a gennaio per le ultime due giornate, che anche per la Roma non potranno che essere decisive. Il 16 l'Atalanta al Gewiss, poi fino ad Atene (19 gennaio) per sfidare l'Aek prima di ospitare l'Udinese. Tre giorni più tardi l'ottava della League Phase con il Lille (il 27), sempre in casa, per poi fare visita al Monza. Tutto in attesa di sapere anche la data dell'ottavo di Coppa Italia (contro Cagliari o Verona), da sorteggiare tra 2 dicembre, 16 dicembre e 13 gennaio.