I giallorossi giocheranno nove partite in meno di un mese, a dicembre uno dei momenti decisivi della stagione con Bologna, Sporting e derby.
Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions
La stagione e il calendario della Roma hanno assunto una forma decisamente più definita dopo che la Uefa ha comunicato in queste ore le date delle otto partite che i giallorossi giocheranno in Champions League. Le settimane per la squadra di Gasperini si faranno via via sempre più fitte di impegni e fondamentale sarà capire le varie combinazioni e gli incroci tra i match europei e quelli in Serie A. La prima parentesi calda arriverà a breve: sabato 5 settembre l'anticipo all'Olimpico contro l'Atalanta e poi l'esordio in Champions giovedì 10 a Istanbul col Fenerbahce. Tre giorni dopo la trasferta col Torino, il 13 alle 12.30.
Dal Como a Manchester, passando per Real e DDR: è un mese per cuori fortiDopo la pausa per le nazionali inizia una vera e propria apnea con 9 partite in meno di un mese: al rientro dalla sosta sfida in casa del Como di Fabregas, poi il 14 ottobre il ritorno di Mourinho all'Olimpico con il suo Real Madrid. Poi tre giorni dopo un altro amarcord per cuori forti, col Genoa di De Rossi sempre nella capitale (weekend 16-17 ottobre). La maratona prosegue con Roma-Slovan Bratislava per la terza gara consecutiva all'Olimpico, il 20 ottobre. Poi subito il big match al Maradona contro il Napoli. Non c'è però neanche un secondo per riprendere fiato, visto che il 27 è previsto il primo turno infrasettimanale di campionato, quando Gasperini ospiterà il Cagliari. Il weekend del 30 e 31 ottobre il calendario offre Udinese-Roma, che chiuderà la settimana aprendo l'ultima prima della seconda sosta stagionale: Manchester United-Roma il 3 novembre e poi Roma-Sassuolo.Un mese per cuori forti.
Sarà quello il momento del rompete le righe, in cui i calciatori potranno riemergere. Almeno in parte, visto che la rosa conta sulla doppia cifra di nazionali impegnati in giro per il mondo. Il 21 novembre ecco Parma-Roma prima della supersfida in casa del PSG il 25 novembre. A chiudere la settimana la sfida all'Olimpico col Monza. Anche dicembre sarà decisamente probante per i giallorossi, soprattutto tra il 5 e il 12: trasferta a Bologna, poi Sporting in casa e infine il primo derby della stagione contro la Lazio. Con la Champions si riprende a gennaio per le ultime due giornate, che anche per la Roma non potranno che essere decisive. Il 16 l'Atalanta al Gewiss, poi fino ad Atene (19 gennaio) per sfidare l'Aek prima di ospitare l'Udinese. Tre giorni più tardi l'ottava della League Phase con il Lille (il 27), sempre in casa, per poi fare visita al Monza. Tutto in attesa di sapere anche la data dell'ottavo di Coppa Italia (contro Cagliari o Verona), da sorteggiare tra 2 dicembre, 16 dicembre e 13 gennaio.
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