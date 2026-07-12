Domani Trigoria tornerà a popolarsi, Gasperini non troverà nessun nuovo acquisto ma la voglia di ripartire è tanta. Ci sarà Dybala che ha rinnovato per un altro anno (il club deciderà se far scattare il prolungamento fino al 2028). Tra i convocati non ci saranno né Celik né Pellegrini: il turco è a un passo dal rinnovo ma avrà a disposizione qualche giorno di vacanza causa Mondiale, Lorenzo è ancora in attesa della fumata bianca. Filtra ottimismo ma la distanza tra domanda e offerta è di circa 500mila euro, superato l'ostacolo sulla durata del contratto (due anni con opzione per un terzo). Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Pellegrini domani non sarebbe sceso in campo a prescindere: la ricaduta accusata in allenamento prima del derby di maggio dà ancora fastidio.