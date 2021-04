Roma, c’è Sinisa con vista Ajax

Rinfrancato dal successo di Amsterdam, Fonseca prova a rimanere aggrappato al treno Champions anche in campionato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

La strada in Europa, benché più rapida, rimane insidiosa. Mollare quindi adesso con 9 gare ancora da disputare, potrebbe rivelarsi un boomerang. E poco importa se le analogie con la stagione scorsa sono sempre più sinistre. Lo scorso anno, infatti, la frenata arrivò nel post-Covid: tre ko (consecutivi) nelle prime quattro partite, scivolando con la sconfitta di Napoli (30° giornata) mestamente a – 15 dal quarto posto. Gap ridotto in parte (-8 alla fine) con 7 successi nelle restanti 8 gare, arrivati però a obiettivo svanito. Ora, dopo 29 giornate, la distanza è minore (-7) ma la sensazione è la stessa. Anche perché gli avversari sono due in più e il sesto posto della Lazio dista potenzialmente 4 punti. Paulo però ha il dovere di provarci.

All’andata con il Bologna non ci fu storia: 5 gol nel primo tempo e spazio alla Roma più bella, dove funzionava tutto. Ora quella Roma così entusiasmante non c’è più. Ce n’è un’altra: più operaia, incline al sacrificio e alla sofferenza che sogna il colpaccio in Europa League. Il presente, però, ha il volto di Mihajlovic: “Il Bologna è una squadra aggressiva – il monito del tecnico – i giocatori hanno capito che la prossima partita è sempre la più importante“. Tradotto: nessuna disattenzione. Soprattutto per lui. Perché al di là delle parole, la gara che conta è quella di giovedì.

La difficoltà sarà dunque scegliere chi mandare in campo nel pomeriggio, non abbassando troppo la competitività ma non rischiando nulla in vista del ritorno contro l’Ajax.