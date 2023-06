Roma, Bove ora vale un tesoro

C'è un momento nella passata stagione in cui Edoardo Bove è diventato grande ed è quando ha realizzato il gol contro il Bayer Leverkusen che è valso l'accesso alla finale di Europa League, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. In quell'istante la promessa del calcio giovanile si è trasformata in certezza del calcio professionistico. José Mourinho lo ha aiutato nel percorso consegnandogli le chiavi del centrocampo quando la squadra era in difficoltà. Lui le ha utilizzate come meglio poteva con il sogno di ripercorrere le orme di due mostri sacri come Totti e De Rossi. In realtà, si accontenterebbe anche di fare lo stesso percorso di Pellegrini che a 19 anni era stato ceduto al Sassuolo per un paio di stagioni e poi ricomprato dalla Roma. Bove di anni ne ha compiuti 21 un mese e mezzo fa e solo alla fine del campionato appena terminato ha giocato con più continuità mettendo nelle gambe minuti preziosi anche in ottica Europeo: "Aver giocato la fase finale della stagione mi ha permesso di arrivare in buone condizioni con l'Under 21. Mourinho è la persona che mi ha lanciato nel calcio dei grandi e posso solo ringraziarlo. Nicolato, quando non giocavo, mi ha dato fiducia e gli sono grato", ha detto nella conferenza stampa all'indomani della vittoria contro la Svizzera nel ritiro della Nazionale Under 21 impegnata nei campionati europei. Ha giocato 90 minuti senza particolari sbavature, il gol ancora non è arrivato ma la promessa è che arriverà presto, magari domani con la Norvegia: “Ho provato a informarmi con Solbakken, ma non mi ha dato molte indicazioni”, ha rivelato.