Roma, arrivano tre acquisti ma a Gasp non basta

Tutti insieme. El Aynaoui ieri sera, Ferguson presumibilmente in giornata e Wesley al massimo a metà settimana. La Roma accelera ma non basta. Perché, come rimarcato da Gasperini al termine della prima amichevole stagionale contro il Trastevere: "Sicuramente siamo un po' in ritardo, ci sono state un po' di vicissitudini tra varie cose... Abbiamo però fretta e voglia di recuperare perché dobbiamo partire bene e in queste condizioni non è facile". Non ha peli sulla lingua il tecnico di Grugliasco, anche quando sorridendo rimarca il concetto della lentezza delle prime operazioni in entrata: "Preoccupato? Un po' sì. Perché sono già 8 giorni che lavoriamo e tra un mese inizià il campionato. Sono però sicuro che verrà fatto tutto quello che la società vuole fare e che Massara sta cercando di fare". Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Voltata la pagina Rios, ora a un passo dal Benfica, il presente e il futuro a centrocampo si chiamano El Aynaoui, 25enne del Lens preso per far coppia con Koné. Il leggero affaticamento muscolare che non ha permesso a Dovbyk di partecipare al test di ieri conferma come serva il prima possibile un suo vice. Oggi sbarcherà a Roma Ferguson, operazione definita col Brighton sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 38 milioni. La riunione tra l'agente di Wesley e il Flamengo di giovedì notte ha portato i suoi frutti: operazione da 25 milioni. Dopo Wesley, in settimana la Roma proverà a chiudere anche per Ghilardi. Sorpassata la concorrenza del Betis, a Trigoria contano di definire l'operazione per una decina di milioni che verranno diluiti in più esercizi. Poi toccherà all'attaccante esterno e a un altro terzino sinistro anche se un occhio alla mediana rimarrà sempre vigile.