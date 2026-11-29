Non ci sarà la Tour Eiffel a fare da sfondo, né l'inno della Champions ad accogliere le squadre in campo, ma il peso specifico di Roma-Monza è uguale (se non superiore) a quello della bella notte parigina di cui Gasperini conserva ancora i ricordi. Perché se per proseguire il viaggio in Europa oltre la prima fase c'è ancora tempo, la corsa alla vetta della classifica non conosce frenate o incidenti di percorso. Lo sa bene il tecnico di Grugliasco, che l'ha trasmesso - scrive Simone Valdarchi su 'Il Corriere della Sera' - in queste ore ai suoi a Trigoria, dove è rimasto a dormire insieme alla squadra nel solito mini-ritiro che precede le partite all'Olimpico. Da lì, in uno stadio interamente romanista (venduti ai tifosi giallorossi anche i biglietti solitamente dedicati agli ospiti), alle 18 riprende il campionato della Roma contro il Monza di Juric, ex di turno e allievo di Gasp. Presto per dire se i sogni scudetto si trasformeranno in realtà, intanto però alle 18 contro il Monza i giallorossi vanno a caccia di 3 punti che allungherebbero a 20 la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A, portando allo stesso tempo la Roma a registrare il record della miglior partenza in campionato, eguagliando i 33 punti in 13 giornate con Rudi Garcia nell'annata 2013-14.