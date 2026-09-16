Bei "problemi" in arrivo per Gasperini. Quelli che probabilmente il tecnico si augurava di avere a che fare già nella passata stagione. Oggi non è più così. Gioca Ndicka? Bene così: il signore dell'anticipo difficilmente concede occasioni all'avversario. Tocca a Balerdi? Apriti cielo, all'argentino di Villa Mercedes bastano un paio di apparizioni da subentrato e una partita da titolare contro il Torino per far innamorare tutti. Mancini? In difficoltà è vero, qualche errоre sparso qua e là nelle prime uscite, ma poi all'improvviso risorge a Torino. E che dire dell'eterno Hermoso, capace di riprendere per i capelli la Dea atalantina e risultare in queste prime partite stagionali lo scoglio al quale aggrapparsi nelle difficoltà? Senza dimenticare Ghilardi (ottimo a Lecce) е aspettando Koulierakis, come giri o la rigiri la difesa si conferma il reparto più completo della Roma. Anche perché poi tra i pali c'è un signore che ormai, come Malen davanti, non fa più notizia. Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. I numeri, per adesso, danno ragione al tecnico: miglior difesa del torneo con appena un gol subito. E non solo: nei cinque top campionati europei solo l'Arsenal può vantare numeri analoghi. Miglior biglietto da visita aspettando l'Inter dei Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny non è possibile. I neroazzurri hanno palesato in queste prime uscite stagionali più di qualche problema dietro.