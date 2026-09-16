Una supremazia tecnica, estetica e atletica. Roma e Inter non soltanto vincono, ma impongono pure la propria identità di gioco sugli avversari di turno. Sono il meglio che c'è in Italia. E l'Olimpico già sold out sarà uno spioncino luminoso, perché l'Europa intera sabato pomeriggio vi appoggerà l'occhio per sbirciare dentro. Donyell Malen e Lautaro Martinez, ma non solo, le stelle di due squadre extra-large. Bel gioco, reazione e cinismo, quindi: le doti che solo le vere big possiedono in quantità. Il dato che balza agli occhi è la gestione del campo e del gioco: quel possesso palla che diventa prolungato, ipnotico e che sfocia come naturale conseguenza nella densità di tocchi all'interno dell'area di rigore avversaria. Segno di una superiorità strutturale per Roma e Inter (rispettivamente 59,8 e 66% con la palla tra i piedi). Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri hanno il miglior attacco con 13 reti, seguiti con 12 dai giallorossi che detengono pure il record dei palloni toccati nelle aree avversarie, 183, davanti alla squadra di Chivu con 177, e quello dei cross su azione, 25 rispetto ai 21 dell'Inter. I tiri rappresentano l'altro terreno fertile dove sbocciano le vittorie: nessuna squadra ha tirato più di quella nerazzurra, ben 100 volte. E l'Inter guida la fila delle conclusioni nello specchio, 32 in quattro giornate, con la Roma seconda ad un gradino di distanza. In mezzo a tanto gioco propositivo, a tanta pericolosità offensiva, un capitolo a parte meritano le difese: due reparti a tre che potrebbero giocare in qualsiasi nazionale top nel mondo. E' una partita che arriva nel momento giusto, tra le due capoliste a punteggio pieno appena prima della sosta, per un primo esame delle forze in ballo. L'Inter resta la squadra migliore ma in un gala di fine estate allo stadio Olimpico nessun risultato è impossibile.