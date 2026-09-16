Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha dalla sua il concetto di continuità, ha lavorato su quanto fatto l'anno scorso. Gasperini dice che i giocatori sono contati, ma a me non sembra. Forse avrebbe voluto il Greenwood di giugno, ma va bene anche così. La Roma è più forte dell'anno scorso ed è più forte della Juventus".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è una squadra concreta e costruita con una logica, oltre che con investimenti importanti. La Juventus è inferiore alla Roma in ogni reparto".

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90.9): "Per me una grande squadra non si adatta mai agli avversari ma impone sempre il suo modo di giocare. Pisilli trequartista dietro Dybala e Malen può essere una mossa per provare a sorprendere l'Inter, ma secondo me la squadra è abituata a giocare in una certa maniera. Mi sembra che tutti e quattro i centrocampisti stiano abbastanza bene quindi si potrebbe fare. Però ho l'impressione che Gasp non sia di questa idea, penso possa andare sempre con l'1-2 o il 2-1 in attacco per mettere in imbarazzo la difesa dell'Inter che così solida non è. In ripartenza l'Inter può farti davvero male. Penso che Gasperini voglia andare più a fare male all'Inter piuttosto che pensare a non farsi male. E' giusto che in una squadra forte ci siano più ballottaggi in più reparti, quando c'è competitività all'interno della squadra è un bene per tutti. Spero che gli argentini tornino sani e salvi dagli impegni in Nazionale, anzi menomale che non si sono ricordati di Dybala...".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Considerando che poi c'è una sosta abbastanza lunga, penso che se a un certo punto della partita ci sarà un pareggio le due squadre potrebbero decidere di tenerselo. Mai come questa volta, la Roma potrebbe fare lo scherzetto. Ad oggi la vedo superiore all'Inter, non in campo ma per carattere e propensione psicologica. L'Inter prende gol, ma poi vince".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'Inter concede tanto in fase difensivo e la Roma può e deve approfittarne. Però l'Inter ha uno spirito di reazione probabilmente come nessuna, con dei campi importanti che ti possono cambiare la partita e un modo di fare che ti chiude in area di rigore. Penso che sabato ci saranno tanti gol. La Roma gioca uomo contro uomo, è vero che non prende gol ma non ha neanche incontrato squadre dal potenziale offensivo straordinario. Nonostante siamo alla quinta giornata, questa partita può dare dei giudizi differenti. In questo momento Gasp sta avendo ragione sull'impiego di Dybala, ha capito che è quel giocatore che dà lo sprint".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è consolidata nella formazione base, può ruotare un difensore o un terzino ma la Roma è questa ed è una garanzia. Arriva alla quinta di campionato e alla sosta con identità, quei due davanti suoni fuori discussione. Sbagliando, avevo pensato che dopo Istanbul ci fosse una turnazione contro il Torino ma così non è stato. L'Inter invece ha due squadre, nonostante le assenze dopo i due regali hanno avuto la forza di ribaltarla. Entrambe vogliono vincere il campionato, ma sabato a un certo punto non escludo che le due squadre si potrebbero accontentare".