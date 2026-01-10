Raspadori, ci siamo. Frenata per Zirkzee

Forse quando il padre-agente di Bailey aveva detto ai tifosi della Roma di preparare i pop-corn non si riferiva alle giocate dell’ex Aston Villa (che nessuno ha ancora visto) ma alle telenovele che caratterizzano il mercato dei giallorossi. In estate ci avevano pensato Rios e Sancho ora Raspadori e Zirkzee. Jack è a un passo, oggi incontrerà gli agenti e sarà finalmente la giornata buona per la risposta. Da Trigoria filtra sempre ottimismo. Massara lo ha accontentato sull’ingaggio alzando l'offerta a 3,6 milioni, mentre con l'Atletico è fatta: prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18,5 più bonus (2) in caso di qualificazione in Champions e presenze del giocatore (il 50%) con tanto di penale se l’accordo non fosse onorato. L'altro capitolo riguarda Zirkzee. Ieri - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - la Roma non ha ricevuto segnali positivi dallo United. Al momento l'operazione è bloccata. Sul taccuino di Massara ci sono anche Giovane (ma la concorrenza dell'Atalanta è molto forte) e Gudmundsson. L’ultima idea è quella di Robinio Vaz, talento cristallino classe 2007 del Marsiglia. La richiesta è di circa 25 milioni di euro. Contatti ce ne sono stati anche ieri, ma la concorrenza è alta. La Roma continua a monitorare anche Dragusin per la difesa. Nella giornata di ieri ci sono stati altri contatti col giocatore che ha detto ‘sì’, ma ancora non ha registrato l'apertura del Tottenham. La proposta è di un prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo in base alle presenze. I giallorossi vogliono accertarsi che dal punto di vista fisico sia tutto in ordine. Anche perché a giugno Ndicka potrebbe andare via per sistemare i conti. Possibile che l'operazione slitti a fine gennaio.