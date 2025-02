Ranieri ci crede: “Non è una gita”

"Non è una gita, si va a San Siro per passare il turno", dice Claudio Ranieri ai microfoni di Mediaset. Lo si era capito leggendo la formazione anti-Napoli, con sei titolari in panchina. Titolari che vedremo invece stasera, perché per la Roma questa Coppa Italia è un obiettivo vero, come l'Europa League. Il nono posto in campionato lascia le finestre socchiuse davanti ai sogni, il suo sguardo sbatte su altri scenari. Il Milan è cambiato tanto in questo mercato invernale, migliorato forse: ha acquisito talento ed esperienza; la Roma ha puntato su qualche scommessa, gli obiettivi reali individuati all'inizio non sono stati centrati e forse nemmeno avvicinati troppo. Costavano. Sono arrivati nell'ultimo giorno utile il terzino che darà fiato ad Angelino, ovvero Salah-Eddine, c'è un centrale che ha sostituito Hermoso, cioè Nelsson, e a centrocampo è comparso un giovane in più, si dice di belle speranze, Gourna-Douath. Ranieri si aspettava altro, forse, ma è complicato ammetterlo pubblicamente. Lo scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Per lui magari chi è arrivato è un "giocatore da Roma". La rivoluzione non c'è stata, l'allenatore nuovo non c'è ancora "si attenderà a fine stagione", assicura sempre Claudio. Due le questioni. 1) Ranieri non vuole rivelare i piani e il suo successore è già stato scelto. 2) Ranieri dice la verità e allora è un problema per la programmazione della prossima stagione. Intanto si fa andare bene ciò che ha. Il primo lavoro è la partita di stasera, la Roma in Coppa arriva da una serie di figuracce, dalla doppia eliminazione con lo Spezia fino a quella con la Cremonese, tanto per fare qualche esempio recente. Non vince il trofeo nazionale dai tempi di Spalletti (2008), con Ranieri però è arrivata in finale nel 2010, poi non ha più superato i quarti dopo la finale persa con la Lazio (2013). "Un match difficile però noi siamo pronti ad affrontare una grande squadra. Il Milan può fare tutto, può esplodere, può giocare in attacco, ha elementi di qualità e talento. Ci aspettiamo una partita difficile, noi siamo pronti. Non andremo a Milano per passare una giornata fuori Roma, consapevoli di affrontare una grande squadra e cercheremo di giocare per andare in semifinale".